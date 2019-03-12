Разместить ссылки по фрумам и базам

Есть сайт студии звукозаписи в Москве. Нужно разместить ссылки на форумах и музыкальных сайтах с адресами студий, репетиционных баз и прочее. Проще говоря, нужны тематические крауд ссылки.

На сегодня нужно разместить 20 ссылок. Оплата после проверки.