Разместить ссылки по фрумам и базам

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки195 просмотров
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Есть сайт студии звукозаписи в Москве. Нужно разместить ссылки на форумах и музыкальных сайтах с адресами студий, репетиционных баз и прочее. Проще говоря, нужны тематические крауд ссылки.

На сегодня нужно разместить 20 ссылок. Оплата после проверки. 

5 лет назад
GaliulinYar
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад