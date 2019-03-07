Нужен глубокий анализ сайта и ниши. Просто результаты автоматического анализа с сервисов не нужны. Обязателен опыт по анализу сайтов, примеры работ. Необходимо подробно проанализировать сайт, составить список работ по результатам аудита. Так-же нужно провести анализ основных конкурентов. Сайту ...
Спарсить базу номеров телефонов покупателей магазинов женской одежды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить базу номеров телефонов покупателей магазинов женской одежды. По цене договоримся. Предлагайте, что можете сделать
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! нужно оптимизировать скорость загрузки страниц из раздела Возможности и Диагностика. Этап подготовки вёрстки для натяжки ссылку на тест и ресурс [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ [/url] [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&url=http%3A%2F%2Ftest2.akswift.pro]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&url=http%3A%2F%2Ftest2.akswift.pro [/url] Оплата - договорная сроки - до 7 днейПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Возможные ключевые фразы находятся в приложенном файле. Размер бюджета 300 евро за русскую версию сайта, если какие то фразы по вашему мнению не подходят, то подберите сами подходящие, главное, чтобы они соответствовали нашему товару, ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно Настроить Рекламную Компанию в Яндексе / Гугл на лендинг. Показать нам свою проф пригодность и попасть в команду на постоянную работу.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Предложить несколько на Ваш взгляд SEO Ресурсов на любом Иностранном языке (не русский) , который Вы считаете достойным источником информации по SEO-продвижению сайтов.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Сергей! Задача: присутствие в соцсетях. продвижение в поисковиках. сайт в названии. Сколько будут стоить ваши услуги? И возьметесь ли?Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть кое как настроенный контекст в Google Ads, Беларусь: запуск объявлений по времени, минус-слова, таргет на регион, правила для удержания объявлений в топ3. Соответственно накоплена статистика за 2+ года. Требуется грамотная настройка и оптимизация. Цель: рост количества ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется Привлечение трафика при помощи сайтов дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне приветствуется, оплатой не обижу (можно все обговорить). Необходим человек, который сможешь лить трафик на сайт при помощи сайтов-дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно создать аккаунт с объявлением на доске объявлений. Тексты, фото, номер - с меня. Тема - itПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать СЕО для Клиники пластической хирургии. Продвижение на город Калининград. Бютжет 12000 руб. в месяц.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад