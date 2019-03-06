Настройка и оптимизация рекламной кампании в Google Ads

Есть кое как настроенный контекст в Google Ads, Беларусь: запуск объявлений по времени, минус-слова, таргет на регион, правила для удержания объявлений в топ3. Соответственно накоплена статистика за 2+ года.

Требуется грамотная настройка и оптимизация.

Цель: рост количества конверсий, посещаемости сайта релевантными пользователями с сохранением текущей невысокой средней цены за клик (статистика за год по региону http://prntscr.com/munj8h).