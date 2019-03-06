Добавить сайт в новостные агрегаторы

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить сайт в новостные  агрегаторы на выбор любые из этих  http://10minut.info/2014/05/novejjshie-vidy-prodvizheniya-sajjta-novostnye-agregatory/

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
  • Похожие заказы

  • Настоить рекламу гугл эдвордс

    $18

    тематика-фотограф в киевском регионе. если нужно, то есть похожий рекламный аккаунт который можно взять как базу. Оплата-после сдачи заказа. Мошенников и желающих работать авансами просьба не беспокоить.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внутренняя перелинковка на сайтах

    $140

    Добрый день! Необходимо проставить внутреннюю перелинковку на сайтах. Подробные инструкции и видео процесса внутренней перелинковки ищите на  https://yadi.sk/d/_8lQWlBioqTrXQ Цена одобренной ссылки - 12 рублей По объемам на данный момент (новые статьи добавляются регулярно): 50 статей без ссылок на 1 проект 20 статей ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO. Правка текстов и метатегов товаров WP-сайта.

    Добрый день! Есть заполненный сайт на wordpress с товарами - бытовки-быстро.рф. Необходимо переработать товарные страницы под современные требования SEO: 1. Корректно перепрописать метатеги, title, description. 2. В текстах разнообразить семантику (добавить синонимы для базового ключа). Где нужно внести корректировки в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мини аудит сайта

    После переезда сайта с HTTP на HTTPS необходимо провестимини аудит сайта: - дать рекомендации по настройке файла Роботс; - дать рекомендации по настройке редиректов с www на без wwwи тд; - общие рекомендации.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Мини аудит сайта

    $120

    После переезда сайта с HTTP на HTTPS необходимо провести мини аудит сайта: - дать рекомендации по настройке файла Роботс; - дать рекомендации по настройке редиректов с www на без www и тд; - общие рекомендации.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен СЕО аудит сайта

    Требуется качественный СЕО аудит для сайта [ https://zapchasti-chery.com.ua/ [ СЕО специалист [i][b]обязательно[/b][/i] должен разбираться в автотематике  Сразу указывайте сроки и стоимость аудита  Нужно не только найти какие-то недоработки и бока на сайте , а также предложить конкретные варианты ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывести сайт в топ 5 Google.kz

    Доброго дня,необходимо сайт A-lux.kz  вывести в топ 5 Google  Kz интересует только Гугл.  Регион Казахстан. Домену 12 + лет. Хорошо индексируется находится в топ 15 по многим запросам,по неоторым в топ 5. Создано много отдельных страниц,ведется блог,регулярно пишутся уникальные статьи. Вот ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад