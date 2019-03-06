тематика-фотограф в киевском регионе. если нужно, то есть похожий рекламный аккаунт который можно взять как базу. Оплата-после сдачи заказа. Мошенников и желающих работать авансами просьба не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переезда сайта с HTTP на HTTPS необходимо провести мини аудит сайта:
- дать рекомендации по настройке файла Роботс;
- дать рекомендации по настройке редиректов с www на без www и тд;
- общие рекомендации.
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