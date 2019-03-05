Нужен СЕО аудит сайта

Доброго дня,необходимо сайт A-lux.kz вывести в топ 5 Google Kz интересует только Гугл. Регион Казахстан. Домену 12 + лет. Хорошо индексируется находится в топ 15 по многим запросам,по неоторым в топ 5. Создано много отдельных страниц,ведется блог,регулярно пишутся уникальные статьи. Вот ...