Помощник SEO-специалиста (можно полноценный SEO-специалист)

$400
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок303 просмотра
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Ищем помощника SEO-специалиста на full-time. Также готовы рассмотреть человека с опытом, оплата обсуждается.

Работа с клиентскими проектами. Примеры задач, которые придется решать:

1) Составление семантики.

2) Закупка ссылок на биржах.

3) Аудиты сайтов.

4) Постановка задач редакторам на заказ текстов.

5) Написание рекомендаций для внедрения на сайт программистам.

Из того, с чем работаем и будет вам плюсом, если есть опыт: keycollector, keyassort, semparser, serpstat, ahrefs, semrush, miralinks, gogetlinks, advego, 

В откликах опишите ваш опыт, с чем из вышеперечисленного работали, сколько хотите получать.

Также есть несколько проектов по буржу, поэтому если есть опыт, укажите об этом.

5 лет назад
webonus
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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