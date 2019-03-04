Seo продвижение сайта по туризму

Задача:[list][*]составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;[*]составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;[*]анализ количества символов статьи;[*]генерация title и description для стати.[/list]Как проходит работа:[list][*]Вам предоставляются ключевые слова и фразы;[*]Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП ...
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Необходимо Seo продвижение нового сайта в Гугл. Сделать анализ а дать рекомендации.
План, внутренняя + внешняя оптимизация.
Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике или тематики с большим СЯ
Оплата Приват24, Яндекс деньги.
Никаких предоплат, взамен на мой 100500 летний аккаунт и прочие рейтинги. Плавали,видели,знаем)))
Оплата поэтапная за результат.
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