Seo продвижение сайта по туризму

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок170 просмотров
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Необходимо Seo продвижение нового сайта в Гугл. Сделать анализ а дать рекомендации. 

План, внутренняя + внешняя оптимизация.

Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике  или тематики с большим СЯ

Оплата Приват24, Яндекс деньги.

Никаких предоплат, взамен на мой 100500 летний аккаунт и прочие рейтинги. Плавали,видели,знаем)))

Оплата поэтапная за результат.

5 лет назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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