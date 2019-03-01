Требуется специалист по СЕО продвижению

Существует интернет-магазин старых картин, старинных и современных вышиванок, старинных интерьерных предметов обложек на паспорта и сумок на торговой площадке [url=http://etsy.com/]Etsy.com[/url]. В магазине порядка 500 наименований товара ( в ближайший месяц будет 700), ЦА – англоязычные покупатели, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный специалист по сео-продвижению сайта. На сегодняшний момент это лендинг, на сколько я понимаю, нужно его доработать, то есть создать раздел, типа Статьи или Блог, для размещения сео-оптимизированных статей.
Тематика: Организация корпоративного питания, доставка обедов
Регион продвижения: Спб и Лен. область
Прошу сразу присылать план предложения, а так же сроки и стоимость.
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