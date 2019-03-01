Требуется специалист по СЕО продвижению

Нужен опытный специалист по сео-продвижению сайта. На сегодняшний момент это лендинг, на сколько я понимаю, нужно его доработать, то есть создать раздел, типа Статьи или Блог, для размещения сео-оптимизированных статей.

Тематика: Организация корпоративного питания, доставка обедов

Регион продвижения: Спб и Лен. область

Прошу сразу присылать план предложения, а так же сроки и стоимость.