Реклама ролика Ютуб и реклама в google merchant

Есть сайт с доменом site.[b]com.ua[/b] . На данный момент получил сертификат и регистрирую домен site[b].ua[/b] Нужно сделать зеркало сайта и не потерять ссылочный вес. Как вариант возможен вариант оставить site[b].[/b][b]com.ua[/b] как основной домен и на ...