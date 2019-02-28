Реклама ролика Ютуб и реклама в google merchant

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки129 просмотров
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Задачи:

1. Нужно настроить отображение магазина в google merchant

2. Продвинуть ролик на youtube примерно на 10к просмотров, чтобы пошли продажи с него, и придумать как это отследить (например промокодом)

5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад