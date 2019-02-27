Сделать СЕО оптимизацию сайта А так же продвинуть его Оставляйте свои контакты
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Есть сайт с доменом site.com.ua . На данный момент получил сертификат и регистрирую домен site.ua Нужно сделать зеркало сайта и не потерять ссылочный вес. Как вариант возможен вариант оставить site.com.ua как основной домен и на него перенаправить домен site.ua
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