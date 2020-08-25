SEO продвижение

Поисковые системы (SEO)Завершен19 заявок285 просмотров
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Добрый день, 

Интересует SEO оптимизация и продвижение  сайта в ТОП-3/10 в Яндексе (Google как опция)

http://www.ivanglonassov.ru/

Это новый сайт. На смену http://auroramobile.ru  -- по этому сайту можно посмотреть статистику за предыдущие года. 

Продвижение желательно по всей РФ (приоритет, конечно Москва, Питер).

Интересует порядок цен, план работ.

5 лет назад
anechav
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
adtprofit
Владимир 
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
30 дней
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