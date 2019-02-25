Добавить цель в Wordpress – заявка для Adwords, Pixel, Yandex

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки125 просмотров
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Есть лендинг на Wordpress, необходимо добавить для аналитики цель – отправка заявки для Google Adwords, Yandex Direct и Facebook Pixel.

WordPress
5 лет назад
intellect_ua
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад