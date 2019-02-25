Google Analytics Отчеты по ключевым фразам из бесплатного поиска

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка124 просмотра
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Уже давно Google Analytics не показывает поисковые фразы в отчетах. Но можно связать Google Analytics и Google Serch Concole и тогда такой отчет появляется.   Но почему-то количество фраз в нем на много меньше.  Требуется консультация в этом вопросе, кто сталкивался.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад