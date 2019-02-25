Улучшение индексации сайта и его наполнение

Добрый день!

Ищу фрилансера, который поможет решить проблему с индексацией сайта в Гугле и Яндексе и поможет наполнить его.

Недавно увидели, что не все страницы сайта были проиндексированы, хотя гугл-бот их увидел и прошел. Не можем решить никак эту проблему. Собственно, сайт с которым придется работать - https://avtomati-bespatno.ru/

Поэтому, нуждаемся в помощи от специализированного специалиста. Оплата - по договоренности, в перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду фидбэк, отпишу том специалисту, который лучше всего себя зарекомендует в моих глазах.