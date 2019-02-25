Монетизатор в контент-проект

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Требуется специалист по монетизации для работы с 1 проектом (трафик около 20тыс дейли).

!!! Обязательная работа с Динамической монетизацией 2.0 от яндекса. Настройка хедер бидинг.

Остальное обсуждается в личке.

5 лет назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад