Выведение Etsy магазина в ТОП

Существует интернет-магазин старых картин, старинных и современных вышиванок, старинных интерьерных предметов обложек на паспорта и сумок на торговой площадке Etsy.com. В магазине порядка 500 наименований товара ( в ближайший месяц будет 700), ЦА – англоязычные покупатели, преимущественно из США, Японии и Европы.

Так как на этой площадке 200 тыс товаров (250 страниц) у нас мало посещений +-50 в день.

Нужно исправить ошибки и выйти как минимум на 400 просмотров (органика)

https://www.etsy.com/shop/UkrainianVintageCo?ref=seller-platform-mcnav

Это СЕО продвижение внутри платформы ETCИ, не ГУГЛА. Поэтому прошу учитывать это перед тем, как подавать заявку.

В дальнейшем настроен на долгострочную работу.