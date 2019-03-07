Внутренняя перелинковка на сайтах

Задача:[list][*]составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;[*]составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;[*]анализ количества символов статьи;[*]генерация title и description для стати.[/list]Как проходит работа:[list][*]Вам предоставляются ключевые слова и фразы;[*]Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо проставить внутреннюю перелинковку на сайтах.
Подробные инструкции и видео процесса внутренней перелинковки ищите на
https://yadi.sk/d/_8lQWlBioqTrXQ
Цена одобренной ссылки - 12 рублей
По объемам на данный момент (новые статьи добавляются регулярно):
50 статей без ссылок на 1 проект
20 статей без ссылок на 2 проект
Итого 70 статей по 3-5 ссылок это 210-350 ссылок, что по стоимости 2520-4200 рублей.
Готов ответить на все вопросы. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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