Внутренняя перелинковка на сайтах

$140
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо проставить внутреннюю перелинковку на сайтах.

Подробные инструкции и видео процесса внутренней перелинковки ищите на 

https://yadi.sk/d/_8lQWlBioqTrXQ

Цена одобренной ссылки - 12 рублей

По объемам на данный момент (новые статьи добавляются регулярно):

50 статей без ссылок на 1 проект

20 статей без ссылок на 2 проект

Итого 70 статей по 3-5 ссылок это 210-350 ссылок, что по стоимости 2520-4200 рублей.

Готов ответить на все вопросы. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

5 лет назад
live_vk
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать 50 ТЗ для копирайтера

    $19

    Задача:[list][*]составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;[*]составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;[*]анализ количества символов статьи;[*]генерация title и description для стати.[/list]Как проходит работа:[list][*]Вам предоставляются ключевые слова и фразы;[*]Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощник SEO-специалиста (можно полноценный SEO-специалист)

    $400

    Ищем помощника SEO-специалиста на full-time. Также готовы рассмотреть человека с опытом, оплата обсуждается. Работа с клиентскими проектами. Примеры задач, которые придется решать: 1) Составление семантики. 2) Закупка ссылок на биржах. 3) Аудиты сайтов. 4) Постановка задач редакторам на заказ текстов. 5) ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo продвижение сайта по туризму

    Необходимо Seo продвижение нового сайта в Гугл. Сделать анализ а дать рекомендации.  План, внутренняя + внешняя оптимизация. Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике  или тематики с большим СЯ Оплата Приват24, Яндекс деньги. Никаких предоплат, взамен на ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внешние ссылки

    $1

    Отписать, на каких ресурсах можно получить ссылки ду фолоф на бесплатной основе. Цена зависит от количества имеющихся площадок для проекта: https://remont-holodilnika.com желательно тематические площадки

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO-специалист

    Требуется человек для продвижения регионального сайта. Тематика сайта - натяжные потолки, строительные услуги, ремонт.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад