Внутренняя перелинковка на сайтах

Необходимо Seo продвижение нового сайта в Гугл. Сделать анализ а дать рекомендации. План, внутренняя + внешняя оптимизация. Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике или тематики с большим СЯ Оплата Приват24, Яндекс деньги. Никаких предоплат, взамен на ...