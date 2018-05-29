Михаил - чудесный заказчик и не менее приятный человек! Пишет чёткие ТЗ, коммуникабелен, вовремя оплачивает работу и всегда на связи - чего еще желать копирайтеру? Очень рада, что он выбрал меня исполнителем, надеюсь на долгое и плодотворное дальнейшее сотрудничество и желаю процветания и хороших клиентов интернет-магазину Михаила. Спасибо!