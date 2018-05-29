MikLeb

Михаил MikLeb

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$970
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$970
10 баллов
6 лет назад
Разработка фронтенда для интернет-магазина, включая дизайн
Всегда приятно, когда именно такие заказчики, как Михаил, становятся постоянными. Максимально четкое и детально проработанное ТЗ, моментальное решение всех текущих вопросов, быстрая оплата. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
Не первый раз сотрудничаем с Владимиром и только положительные впечатления. Всегда на связи, высокое качество работы, работа выполняется в срок. Отмечу также оперативную "постпроектную" поддержку и внедрение нового функционала. Благодарю. Будем сотрудничать дальше!
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reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Мини аудит сайта
Хороший заказчик. Спасибо!
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично выполненную задачу. Спасибо! Буду обращаться еще.
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Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$700
10 баллов
6 лет назад
СЕО тексты для категорий
Михаил - чудесный заказчик и не менее приятный человек! Пишет чёткие ТЗ, коммуникабелен, вовремя оплачивает работу и всегда на связи - чего еще желать копирайтеру? Очень рада, что он выбрал меня исполнителем, надеюсь на долгое и плодотворное дальнейшее сотрудничество и желаю процветания и хороших клиентов интернет-магазину Михаила. Спасибо!
Не первый раз работаю с Ольгой. Всегда пишет грамотные, интересные, не сухие тексты. Всегда на связи. Будем продолжать сотрудничать. Спасибо!
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сделать три новые внутренние страницы с адаптивом на 768 и 320 пх
С Михаилом легко и приятно работается. На связи, понятные хотелки, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект :)
Очередная благодарность Алексею! Откликнулся на мою просьбу в свой день рождения! Сделал все за один день! Спасибо!
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Редизайн одной внутренней страницы действующего магазина
Не первый раз сотрудничаю с Михаилом. Замечательный заказчик. Всем рекомендую! Спасибо за проект! :)
Не первый раз сотрудничаю с Алексеем. Понимаем друг друга с полуслова. Сделал страницу очень быстро. Доработок не потребовалось. Даже не думаю кого-то искать, когда нужно что-то новое в дизайне. Спасибо за работу!
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