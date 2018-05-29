Требуется разработать фронтенд для небольшого интернет магазина включая дизайн. ТЗ передам исполнителю.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $700
Необходимо написать сео-тексты по готовому ТЗ для категорий сайта. Тематика - климатическое оборудованиеКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
После переезда сайта с HTTP на HTTPS необходимо провестимини аудит сайта: - дать рекомендации по настройке файла Роботс; - дать рекомендации по настройке редиректов с www на без wwwи тд; - общие ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $120
После переезда сайта с HTTP на HTTPS необходимо провести мини аудит сайта: - дать рекомендации по настройке файла Роботс; - дать рекомендации по настройке редиректов с www на без www и тд; ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $120
Необходимо к действующему магазину дорисовать 3 новые внутренние страницы и сделать адаптивы на 768 и 320 пх.Завершен6 лет назад
- $50
Требуется сделать редизайн страницы "корзина".Завершен6 лет назад
- $950
Привет! Требуется адаптивная верстка интернет магазина.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $400
Нужно переделать внутренние страницы, а потом сделать адаптивы.Завершен7 лет назад
- $230
Нужно изменить главную страницу, страницу каталога и переделать несколько внутренних страниц под новый дизайнЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн дополнительной страницы для интернет магазина. Нарисовать нужно версию для PС + 4 адаптива. Подробное ТЗ предоставляется исполнителю.Завершен8 лет назад
- $900
Требуется адаптивная верстка интернет магазина климатической техники. Подробное ТЗ предоставлю исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн новой страницы интернет магазина + адаптив.Завершен8 лет назад
- $100
Дизайн одной страницы + адаптив. Нужно сделать в общей стилистике сайта.Завершен8 лет назад
- $1000
Нужно сделать дизайн сайта (интернет магазин). Главная + десяток внутренних страниц. И адаптив. Подробное ТЗ отправлю по почте.Завершен8 лет назад
- $30
Требуется нарисовать шапку сайта. Раньше в шапке был лого, банер, контакты. Необходимо в шапке сделать: - лого - контакты - график работы - корзину ...Завершен12 лет назад
- $25
Требуется нарисовать шапку сайта. Раньше в шапке был лого, банер, контакты. Необходимо в шапке сделать: - лого - контакты - график работы - корзину Также необходимо нарисовать новые кнопки ...Завершен12 лет назад
- $250
8 видеороликов. Каждый по 5-7мин. Требуется отредактировать/смонтировать, наложить музыку, тексты и тд.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо сегодня нарисовать 2 маленькие иконки для сайта. По 10$ за каждую. Подробности в л.с. Оплата - ЯДИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Оформление групп в соц сетях Контакт Твитер Фейсбук Ютуб. 70$ за каждую.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад