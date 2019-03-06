Требуется Привлечение трафика при помощи сайтов дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне приветствуется, оплатой не обижу (можно все обговорить). Необходим человек, который сможешь лить трафик на сайт при помощи сайтов-дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне приветствуется. Оплата достойная ( так же можем всё обговорить). Так же возможно долгосрочное сотрудничество, в случае, если работа будет действительно удачной.