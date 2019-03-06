Нужно продвинуть сайт Vip услуги по захоронению

сайт - https://bit.ly/2XHiEQr

услуга - эксклюзивные памятники, элитные мемориальные комплексы, склепы

и тому подобные только элитные захоронения

нужно продвинуть сайт, так как скоро пасха и уже сейчас нужны заказы

напишите в отклике фразу - vault

напишите сразу что вы предлагаете, потому как тематика не стандартная

продвигаться по запросу купить памятник - нам не надо

тут нужна именно целевая аудитория под элитные захоронения

мы не бюро похоронных услуг которые штампуют памятники как горячие пирожки

тут индивидуальный подход к каждой работе

почитайте информацию на сайте.