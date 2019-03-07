Оптимизировать Загрузку сайта. Google Page Speed Insight

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки193 просмотра
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Добрый день!

 нужно оптимизировать скорость загрузки страниц из раздела Возможности и Диагностика.

Этап подготовки вёрстки для натяжки

ссылку на тест и ресурс

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&url=http%3A%2F%2Ftest2.akswift.pro

Оплата -  договорная

сроки - до 7 дней

5 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)