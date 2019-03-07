Здравствуйте. Возможные ключевые фразы находятся в приложенном файле. Размер бюджета 300 евро за русскую версию сайта, если какие то фразы по вашему мнению не подходят, то подберите сами подходящие, главное, чтобы они соответствовали нашему товару, ...
Оптимизировать Загрузку сайта. Google Page Speed Insight
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
нужно оптимизировать скорость загрузки страниц из раздела Возможности и Диагностика.
Этап подготовки вёрстки для натяжки
ссылку на тест и ресурс
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&url=http%3A%2F%2Ftest2.akswift.pro
Оплата - договорная
сроки - до 7 дней
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно Настроить Рекламную Компанию в Яндексе / Гугл на лендинг. Показать нам свою проф пригодность и попасть в команду на постоянную работу.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Предложить несколько на Ваш взгляд SEO Ресурсов на любом Иностранном языке (не русский) , который Вы считаете достойным источником информации по SEO-продвижению сайтов.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Сергей! Задача: присутствие в соцсетях. продвижение в поисковиках. сайт в названии. Сколько будут стоить ваши услуги? И возьметесь ли?Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть кое как настроенный контекст в Google Ads, Беларусь: запуск объявлений по времени, минус-слова, таргет на регион, правила для удержания объявлений в топ3. Соответственно накоплена статистика за 2+ года. Требуется грамотная настройка и оптимизация. Цель: рост количества ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется Привлечение трафика при помощи сайтов дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне приветствуется, оплатой не обижу (можно все обговорить). Необходим человек, который сможешь лить трафик на сайт при помощи сайтов-дорвеев. Опыт работы в этой сфере крайне ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно создать аккаунт с объявлением на доске объявлений. Тексты, фото, номер - с меня. Тема - itПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать СЕО для Клиники пластической хирургии. Продвижение на город Калининград. Бютжет 12000 руб. в месяц.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист по SEO оптимизации картинок .Интернет магазин ( женские сумки) ежедневно загружаем на сайт уникальный контент ( фотографии товара) . Нужно что бы при высокочастотных запросах на яндексе и гугле фотографии были ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно [b]продвинуть [/b]сайт в поисковую систему Google, а также его [b]оптимизировать [/b](SEO) [url=http://garagebarbershop.com.ua]http://garagebarbershop.com.ua[/url]Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад