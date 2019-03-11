Сделать микроразметку для Гугл и Яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок188 просмотров
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Здравствуйте. Мой сайт https://allithave.ru/

На данный момент есть стандартная микроразметка в шаблоне. Посмотреть ее можно без какого либо доступа к хосту или панели. Сайт существует с 2014 года, но активно им занимаюсь 2 года. На сайте примерно 1 400 000 страниц, из них товаров около 800 000. Органику с поисковых систем я имею в среднем за сутки: Гугл 15 заходов, Яндекс 300, это очень мало и конечно же продаж вообще нет. Предлагаю рассмотреть сперва микроразметку, подправить и предложить свои варианты исключений слабых мест. Специалистов нанимал много, тратил денег тоже много. Хочу не слова а дела. 

5 лет назад
allithave
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад