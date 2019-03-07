SEO продвижение проекта на 15 городов

Сразу напишите цену в месяц

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Категории платья блузы брюки распродажа

сколько денег нужно в месяц на 15 городов с учетом работы?

какие сроки для получения трафика с поиска?

продвигать можно 1 домен с номером 8 800 или 15 поддоменов лучше?

Аудит во вложении

вот такие ключи я думаю подходят к блузам

блузы

http://prntscr.com/mvh69a

женские брюки

http://prntscr.com/mvh7co

платье

http://prntscr.com/mvh81r

какие ключи будете продвигать для каждой категории и сколько штук?