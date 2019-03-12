Внедрить правки по SEO на WP c интернет магазином

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки178 просмотров
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Есть ТЗ по оптимизации сайта. В основном правки по верстке + мета теги.

Сайт WP c модулем интернет магазина.

Нужно внедрить не костылями, модули и WP должен обновляться и при этом правки не должны пропадать)

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Сроки. цены, опыт работы с wp

5 лет назад
shatamba
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад