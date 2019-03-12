Внедрить правки по SEO на WP c интернет магазином

Здравствуйте. Мой сайт https://allithave.ru/ На данный момент есть стандартная микроразметка в шаблоне. Посмотреть ее можно без какого либо доступа к хосту или панели. Сайт существует с 2014 года, но активно им занимаюсь 2 года. На сайте примерно ...