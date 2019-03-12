Здравствуйте. У нас есть для вас следующее задание:

ВАЖНО! ЕСЛИ ВЫ СЧИТАТЕ, ЧТО У ВАС УЙДЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА, ТО ПРОШУ ДАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ - ПОЧЕМУ ВЫ ТАК РЕШИЛИ?

УВЕРЯЮ ВАС, ЗДЕСЬ РАБОТЫ НА 40-50 МИНУТ

ЗДЕСЬ НЕ НУЖНО ЛЕЗТЬ В КЕЙКОЛЛЕКТОР, ВОРДСТАТ И Т.П.

НУЖНЫ ЛИШЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ HTML И EXCEL

Собрать семантическое ядро по продукции Зоозавр с сайта https://www.detmir.ru/

Необходимо:

1. Собрать продукцию указанного бренда с указанного сайта. Собрать и сохранить себе список для дальнейшего формирования из него списка запросов;

2. В Яндекс выполнить поиск нескольких наиболее популярных продуктов и зайти на все сайты, находящиеся на первых 5 страницах. Так же просмотреть выдачу по сниппетам до 10-ой страницы. На основе этого:

• Определить различия в наименованиях продуктов на этих сайтах для составления списка синонимов для всей искомой продукции.

• Определить нерелевантные сайты (дорвеи, информационные блоги, форумы, сайты продающие товары с похожими названиями, но из другой сферы), найти общие черты среди них для составления списка минус-слов.

3. Для ограничения нерелевантных результатов в запросы нужно включать слова, описывающие действие и коммерческие слова («смотреть онлайн», «скачать бесплатно», «купить», «цена», «оптом», «оформить заказ» и т.д.). Для каждого из этих слов нужно составлять отдельный запрос.

4. На основе проанализированных данных создать семантическое ядро в файле формата csv (разделители запятые), где в первом столбце указывается название группы запросов (название продукта), а последующих столбцах запросы (1 запрос на столбец). Подходящие коммерческие запросы рекомендуется собрать в отдельный список.

(пример в прикреплённых)

5. Убедиться, что все слова и словосочетания в запросах заключены в кавычки, за исключением минус-слов, которые ставятся через пробел со знаком – перед словом (-форум). Не должно быть двойных и отсутствующих пробелов между словами. Пример корректно сформированного запроса:

"k 103 lr" "600х600х10" "купить" –форум –скачать –посоветуйте

Заданий у нас много. Если справитесь - будем давать больше