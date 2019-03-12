SEO работы на сайте wordpress

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок221 просмотр
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Для https://ferrum-body.ru/

Провести работы:

- Удалить битые ссылки. Список https://yadi.sk/d/tHrTglVS7qi6pw

- Избавиться от дублей. https://c2n.me/3ZWoiOW.png

WordPress
5 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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