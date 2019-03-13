Консультация сео специалиста

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок199 просмотров
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У меня есть сайт по реставрации ванн. На сабдоминах весят разные города. (но сайт клонирован)

В некоторых городах мой сайт в топ 10 где-то на 4 странице, хотя зарегистрированы уже года 2 в яндекс webmaster

Мне нужны четкие инструкции что нужно сделать чтобы яндекс лучше относился к моему сайту в регионах и выдвигал в топ сайт. Запросы очень низкочастотые (100 в месяц).

В общем если вы лично поднимали сайты в регионах прошу в личку.

Других спецов которые типа знаю что нужно сделать, но сами не подняли ни один сайт, прошу не беспокоить.

Все подробности в личке.

5 лет назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grechkopv
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Получил ответы на все вопросы. Буду обращаться еще.
Дмитрий задавал много вопросов, Получил ответы на всё :)) Удачи
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