Консультация сео специалиста

У меня есть сайт по реставрации ванн. На сабдоминах весят разные города. (но сайт клонирован)

В некоторых городах мой сайт в топ 10 где-то на 4 странице, хотя зарегистрированы уже года 2 в яндекс webmaster

Мне нужны четкие инструкции что нужно сделать чтобы яндекс лучше относился к моему сайту в регионах и выдвигал в топ сайт. Запросы очень низкочастотые (100 в месяц).

В общем если вы лично поднимали сайты в регионах прошу в личку.

Других спецов которые типа знаю что нужно сделать, но сами не подняли ни один сайт, прошу не беспокоить.

Все подробности в личке.