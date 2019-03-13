Консультация сео специалиста

Приветствую, необходимо сделать анализ сайта с определением позиций 1-100 в яндексе и google на выходе нужен отчет диагноз и общие рекомендации. (бесплатные онлайн seo инструменты не предлагать) пациент - munich-dentalclinic.ru перед началом работ, коротко обсудим ситуацию,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть сайт по реставрации ванн. На сабдоминах весят разные города. (но сайт клонирован)
В некоторых городах мой сайт в топ 10 где-то на 4 странице, хотя зарегистрированы уже года 2 в яндекс webmaster
Мне нужны четкие инструкции что нужно сделать чтобы яндекс лучше относился к моему сайту в регионах и выдвигал в топ сайт. Запросы очень низкочастотые (100 в месяц).
В общем если вы лично поднимали сайты в регионах прошу в личку.
Других спецов которые типа знаю что нужно сделать, но сами не подняли ни один сайт, прошу не беспокоить.
Все подробности в личке.
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