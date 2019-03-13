Собрать СЯ на 20 страниц

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте друзья! Нужно создать семантическое ядро для 20 страниц сайта. В заявке укажите сроки. 

5 лет назад
achtech7
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • SEO оптимизация сайта

    Есть сайт pokajem-v-perepiske. ru Требуется его качественная оптимизация. Срок 60 дней (обговаривается).   Финансовая часть- обсуждается (но будьте вменяемы в плане обозначения гонорара. И в рублях РФ пожалуйста, без привязки к валюте.).   Сразу по условиям:   Предпочитаем работать через договор. ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижению сервисного центра.

    Продвижение сервисного центра в Москве по ремонту бытовой техники, сотовых телефонов, планшетов, кофемашин, персонального электротранспорта, электроинструмента. Опыт работы в продвижении сервисного центра обязателен. Требуется настройка или создание РК в Google,Yandex,instagram,ВК. Цель продвижения-увеличение количества звонков,заявок,заказов в сервисном центре.  Оплата поэтапная, за создание ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать 500 ключевых слов + группировка + распределение контента

    $45

    ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fLQatOsBivunSE8TUHhi7c2PkNUTODkKqnTq6v5RF5I/edit?usp=sharing Работа по БС Пишите какие пункты с 1 по 3 готовы выполнить Оплата за пункты: Пункт 1 - 20$ Пункт 2 - 10$ Пункт 3 - 15$ Приоритет тем, кто возьмет на себя все 3 пункта.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация сео специалиста

    У меня есть сайт по реставрации ванн. На сабдоминах весят разные города. (но сайт клонирован) В некоторых городах мой сайт в топ 10 где-то на 4 странице, хотя зарегистрированы уже года 2 в яндекс webmaster Мне нужны ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Seo анализ сайта с определением позиций

    Приветствую, необходимо сделать анализ сайта с определением позиций 1-100 в яндексе и google на выходе нужен отчет диагноз и общие рекомендации. (бесплатные онлайн seo инструменты не предлагать) пациент - munich-dentalclinic.ru перед началом работ, коротко обсудим ситуацию,

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать семантическое ядро

    $10

    Здравствуйте. У нас есть для вас следующее задание: ВАЖНО! ЕСЛИ ВЫ СЧИТАТЕ, ЧТО У ВАС УЙДЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА, ТО ПРОШУ ДАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ - ПОЧЕМУ ВЫ ТАК РЕШИЛИ? УВЕРЯЮ ВАС, ЗДЕСЬ РАБОТЫ НА 40-50 ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внедрить правки по SEO на WP c интернет магазином

    Есть ТЗ по оптимизации сайта. В основном правки по верстке + мета теги. Сайт WP c модулем интернет магазина. Нужно внедрить не костылями, модули и WP должен обновляться и при этом правки не должны пропадать) От вас жду Сроки. цены, ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить ссылки по фрумам и базам

    $20

    Есть сайт студии звукозаписи в Москве. Нужно разместить ссылки на форумах и музыкальных сайтах с адресами студий, репетиционных баз и прочее. Проще говоря, нужны тематические крауд ссылки. На сегодня нужно разместить 20 ссылок. Оплата после проверки.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад