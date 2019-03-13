SEO продвижение интернет магазина в Гугл

Есть сайт pokajem-v-perepiske. ru Требуется его качественная оптимизация. Срок 60 дней (обговаривается). Финансовая часть- обсуждается (но будьте вменяемы в плане обозначения гонорара. И в рублях РФ пожалуйста, без привязки к валюте.). Сразу по условиям: Предпочитаем работать через договор. ...
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Нужно продвижение интернет магазина kpoxa.ua в гугл
Интересует
SEO аудит
Семантическое ядро
SEO продвижение
SEO оптимизация
Желательно исполнитель из Украины
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