SEO аудит сайта с анализом конкурентов

Добрый день!

Есть сайт на престашоп, работает больше года.

Нужен:

1. SEO аудит сайта (внутренний)

2. Внешний с анализ конкурентов по каким словам и как они двигаются (список конкурентов предоставлю)

3. Рекомендации, что нужно сделать чтобы активно продвигаться в органическом поиске (полный набор по максимуму)

4. Продвижение по выбранным с исполнителям инструментам

Если от меня еще что-то нужно, пишите

Прошу в ответе указывать больше конкретики

Мы такие-растакие просто не читаю!

Уважаю Ваше время, пожалуйста уважайте и мое