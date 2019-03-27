Выполнить технический анализ сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка152 просмотра
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Нужно сделать аудит сайта

1. Проверка на кроссбраузерность и юзабилити

2. Технический анализ сайта

Нужен полноценный анализ с полной отчетностью. Оплата по факту или через сейф! 

5 лет назад
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$55
4 дня
WMZ
Отличная работа. Все по ТЗ и в срок. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!