Нужно собрать майнер, исходники на оф. сайте Monero

Описание алгоритма и демонстрация его работы на удобном для Вас языке.
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Здравствуйте, коллеги!
Есть задача, желательно для тех кто знает С++ не по наслышке) или вариант реализации на другом языке под виндовс.
1) нужно собрать консольный крипто майнер monero
2) нужно сделать определение видео карты, если видео карты из подходящих нет, то включать майнинг на процессоре
нужно сделать определение количество ядер процессора, если при запуске команды не нагрузку небыло, то что бы использовало не больше 50% ядер
4) нужно вывести в память программы процессы запущенные на сервере (то что в диспетчере задач)
5) добавить в сервисы (Когда сервер перезагружается, чтобы консоль включался в автозагрузку, и продолжался майнинг).
оф. сайт htps://getmonero.org/home
пул под который делаем https://monero.crypto-pool.fr/
Делать нужно под виндовс , чтобы работало под линейку 7-10 виндовс.
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