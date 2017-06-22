Реализация алгоритма на с++

Задание:

На входматрица (ее считать из файла в котором даны координаты точек в сферической

системе координат)

1. Перевестив декартовую систему координат

2. Выбратьпроизвольную точку M0

3. Находимдля всех точек расстояние R в плане (плоскости Оxy) до точки М0

4.Выбираемрасстояние R0, начиная с R0=2 и далее с шагом 2; R0 увеличиваем, если

точек с R

5. Дляточек, вошедших в окрестность R0, считаем разность по высоте с исходной h

6. Находим max|h|

Если h >0, то точка принадлежит полу

Если h

7.Нарисоватьповерхность пола и потолка, с помощью триангуляции и раскрасить (пол одним цветом, потолокдругим) с помощью Opengl.

8.Триангуляция должна быть составлена с помощью алгоритма триангуляции Делоне.