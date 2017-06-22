Программа для участия в конкурсах Вконтакте

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно от программы.

0. Имитация действий живого человека (простановка лайков, просмотр страниц, подписки в группы)

1. Искать группы по ключевым словам и делать репосты записей + вступать в группы, где сделан репост.

1.1 Делать репосты записей с ключевыми словами из групп, добавленных вручную.

2. Избегать групп, где есть минус слова.

3. Возможность логиниться от нескольких аккаунтов.

4. Возможные доработки, устранение багов.

Пишите цены и сроки.

6 лет назад
Dreem
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Программа для работы с форумами

    $30

    Нужна программа следующего характера. Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме. Что должна делать программа. Заходит на форум под моими данными, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно собрать майнер, исходники на оф. сайте Monero

    $600

    Здравствуйте, коллеги! Есть задача, желательно для тех кто знает С++ не по наслышке) или вариант реализации на другом языке под виндовс. 1) нужно собрать консольный крипто майнер monero 2) нужно сделать определение видео карты, если видео ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Реализация алгоритма на с++

    $50

    Задание: На входматрица (ее считать из файла в котором даны координаты точек в сферической системе координат) 1. Перевестив декартовую систему координат 2. Выбратьпроизвольную точку M0 3. Находимдля всех точек расстояние R  в плане (плоскости Оxy) до точки М0 4.Выбираемрасстояние R0, начиная ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт Регистрация и работа с готовыми аккуантами nimses

    Обязательно поддержка программы  что должен уметь софт  регистрировать аккаунты SMS активаций (sms-activate.ru и др.)  Со своих номеров  Работать уже с готовыми аккуантами  Ipv4 Proxy  Генерирация уникальных ников и имена  Работа с готовым списоком ников и имен  Добавление в близкие (в друзья)  Работа по заданным ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программная реализация алгоритма планирования интеллектуальной системы

    На языке C++ необходимо реализовать алгоритм планирования, описание которого подробно описан в файле. Задача: Имеется некая интеллектуальная система с базой знаний. БЗ обязательно должна быть приведена в xml формате (пример так же приведен в файле). Базу знаний загрузить ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна внутренняя программа, для работаты сотрудников агенства

    Нужна внутренняя программа, в которой смогут работать сотрудники агенства недвижимости. Вход через логин и пароль. Возможность поиска объектов через интерактивную карту метро, возможность личного пополнения собственников объектов со своего аккаунта и т. д. Лицевая страница ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание словаря (описание внутри)

    $40

    Задача разработать приложение на C#: Словарь , на основе API Яндекс- посылает запрос на перевод через Яндекс.Словарь. История запросов переводов должна сохраняться. В идеале-все языки, но можно и Русский-Английский-Немецкий-Украинский. Должно компилиться без проблем в VS2015. История запросов переводов может сохраняться ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка программы "Алгоритм Диффи-Хеллмана"

    Разработать программу, наглядно демонстрирующую генерацию общего рабочего ключа по алгоритму Диффи-Хеллмана.  Пример реализации приложу. Необходима поддержка больших начальных параметров(длинная арифметика).  Также после генерации ключа должна быть поддержка шифрования и расшифрования текста рабочим ключом при помощи ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад