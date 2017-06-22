Программа для участия в конкурсах Вконтакте

Описание алгоритма и демонстрация его работы на удобном для Вас языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно от программы.
0. Имитация действий живого человека (простановка лайков, просмотр страниц, подписки в группы)
1. Искать группы по ключевым словам и делать репосты записей + вступать в группы, где сделан репост.
1.1 Делать репосты записей с ключевыми словами из групп, добавленных вручную.
2. Избегать групп, где есть минус слова.
3. Возможность логиниться от нескольких аккаунтов.
4. Возможные доработки, устранение багов.
Пишите цены и сроки.
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