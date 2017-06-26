Программа для обновления обьявлений

Требуется написать скрипт Когда мы пообщались, в каком ни будь канале slack, нам нужнафункция вида "подсветить этот канал как непрочитанный при условии что в нем не будет активности хотя бы Х часов". Нужно именно подсвечивать канал (т.е. бот ...