Нужен спец по гугл таблицам

Необходимо настроить таблицу в которую автоматически попадают клиенты из гугл формы

Нужно:

1. Чтобы новые клиенты попадали вверх таблицы, а не вниз

2. Чтобы шапка таблицы при прокрутке также отправлялась вниз

3. В ячейке нужно сделать так что бы мы могли из выплывающего списка выбирать название

4. В зависимости от выбранного названия должен меняться цвет всей строки

5. В зависимости от статуса идет авто копирование 3-ех определенных ячеек из строки в другую xls-онлайн таблицу

6. Во втором xls файле нужно то же самое