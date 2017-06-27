Написать программу закачки фото по списку с переименованием PHP Delphi

Прикладное ПОЗавершен6 заявок193 просмотра
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Программа закачки фото по списку с переименованием файлов

http://site.ru/foto/message_fotos/123/345345345/foto.jpg в

123-345345345-foto.jpg

http://site.ru/foto/message_fotos/234/456456456/foto.jpg в

234-456456456-foto.jpg

итд. так 10 к. файлов в папку

PHPDelphi
6 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
DmitryGus
Дмитрий 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Сделал программу быстро и качественно. Рекомендую
Задачу ставит четко, предоставляет все что нужно для ее решения. Сразу все проверил и тут же оплатил. Рекомендую.
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