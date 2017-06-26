Графический анализ!

Приветствую :)

Задача такая: есть 2 картинки, надо их сравнить и прокликать мышкой по нужным цифрам. Посмотрите скрин - сразу всё поймёте :)

Я вижу 2 варианта реализации:

1. скрипт на GreaseMonkey (под Firefox) - так как картинки же в браузере вылазят...

2. Отдельная прога, которая будет по запуску - искать картинки на экране и потом уже распознавать их, сравнивать и кликать.

Сейчас задача реализуется при помощи ABYY Screenshot Reader. Но это вызывает определенные неудобства. Поэтому хочется создать решение попроще.

ВАЖНО: чтобы скрипт/прога не сильно грузили проц. и систему в целом, т. к. планируется использование на ОЧЕНЬ старых компах (целероны-пентиумы от 2 до 2.6 ггц + 1 гб озу).