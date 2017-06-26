Графический анализ!

Что нужно от программы. 0. Имитация действий живого человека (простановка лайков, просмотр страниц, подписки в группы) 1. Искать группы по ключевым словам и делать репосты записей + вступать в группы, где сделан репост. 1.1 Делать репосты записей с ...
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Приветствую :)
Задача такая: есть 2 картинки, надо их сравнить и прокликать мышкой по нужным цифрам. Посмотрите скрин - сразу всё поймёте :)
Я вижу 2 варианта реализации:
1. скрипт на GreaseMonkey (под Firefox) - так как картинки же в браузере вылазят...
2. Отдельная прога, которая будет по запуску - искать картинки на экране и потом уже распознавать их, сравнивать и кликать.
Сейчас задача реализуется при помощи ABYY Screenshot Reader. Но это вызывает определенные неудобства. Поэтому хочется создать решение попроще.
ВАЖНО: чтобы скрипт/прога не сильно грузили проц. и систему в целом, т. к. планируется использование на ОЧЕНЬ старых компах (целероны-пентиумы от 2 до 2.6 ггц + 1 гб озу).
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