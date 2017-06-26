Терминал оплаты

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Написать программу для терминала оплаты (купюроприемник, монетоприемник, выдача сдачи, оплата банковскими картами) для windows7, совместить ее с контроллером и написать программу лояльности клиентов.
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