Терминал оплаты

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Написать программу для терминала оплаты (купюроприемник, монетоприемник, выдача сдачи, оплата банковскими картами) для windows7, совместить ее с контроллером и написать программу лояльности клиентов.

6 лет назад
olenev
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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