Программист C++ Изменения в проекте на Qt под свои нужды (Openboard)

Требуется программист C++ для переработки имеющегося проекта на Qt с открытым кодом под свои нужды.

Проект – https://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard

Данный проект по большей части меня устраивает, но использоваться он будет не по прямому назначению, заложенному разработчиками, поэтому требует доработок.

OpenBoard был разработан для проведения наглядных презентаций на уроках в школах, я же планирую использовать его для удобного представления информации в ходе процесса работы над литературными сценариями.

Имеющиеся разработки в сфере нелинейных презентаций не устраивают меня либо своим ограниченным функционалом и недружелюбным интерфейсом, либо заторможенностью.

Примерные требования касаются таких вещей:

Настройка горячих клавиш.

Возможность драг-н-дроп.

Работа с интерфейсом (zoom-in, zoom-out, прокрутка страницы и тд)

Возможность редактирования листа (соотношения сторон)

Убрать лишние значки и рамки.

Обязательные требования

Открытое общение.

Обсуждение.

Разъяснение непонятных моментов на простом языке.

Цена договорная