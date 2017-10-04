Разработка сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен14 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать простой сайт с такой структурой:

1) Каталог товара (компьютерное оборудование) без функционала корзины, но с кнопкой заказать (Имя + телефон)

2) Блог

WordPress
6 лет назад
contractpol
Павел 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$75
3 дня
Все супер, спс
Рекомендую!