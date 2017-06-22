Переработать конструктор с Joomla 1.5 на Joomla 3.7

$60
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки183 просмотра
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Перенести-переработать (установленный) компонент "Собрать пиццу" со старого сайта eda-irk.ru который стоит на Joomla 1.5 на новый сайт cs-ms.ru версии Joomla 3.7 (Сделать установочником)

Joomla
6 лет назад
timaksochi
Тимур 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад