Создать мультиязычность на сайте - wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок238 просмотров
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Есть сайт, шаблон был куплен на themeforest.net

вот он http://champion.stylemixthemes.com/

нужно добавить сайту мультиязычность, чтобы на сайте было 2 языка, английский и русский

WordPress
6 лет назад
angels24kz
Алексей 
37 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Работу выполнил на отлично! Рекомендую!
Адекватный заказчик, проблем никаких не возникло, рекомендую