Настроить престашоп, подобрать модули на примере другого магазина

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок224 просмотра
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Настроить престашоп 1.7 чтоб полностью совпадал по лейауту с магазином en.tiendanimal.es

6 лет назад
katyk
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад