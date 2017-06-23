Настройка wp LearnPress

Цель:

- создать удобную систему пошагового прохождения уроков с ответами учеников и их проверкой

Что есть:

- установлен wp . Тема EDUMA https://educationwp.thimpress.com/

- созданы курсы и уроки. http://prntscr.com/fnalwl

- Установлены аддоны http://prntscr.com/fnamz1

Типы заданий

- оставить текстовый ответ

- выбрать один или несколько вариантов правильных ответов (чек-бокс)

- выбрать правильный ответ (радиобаттон)

Требования к ответам клиентов

- ответы к вопросам должны оставляться в уроках (та же страница где и сам урок http://prntscr.com/fnalwl )

- ответ на вопрос может видеть только клиент оставивший его и куратор/тренер

Стоп-уроки

- создать такой тип уроков который не позволяет перейти к следующему если он не выполнен

- куратор ученика проверяет прохождение урока и если урок/задание пройдено правильно, то куратор дает возможность прохождение тренинга дальше (отмечает что урок пройден и у ученика открываются следующие уроки)

Доп инфа: Подобный функционал есть в сервисе getcourse.ru

=====По возможности использовать уже которые плагины и аддоны для решения задачи=====

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В ответе пишите свои предложения по стоимости и по времени работ