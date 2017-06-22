Программист DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка213 просмотров
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 ищем программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом.

Для доработки и написания новых модулей. (Новости, недвижимость, Работа итд.)

6 лет назад
mm0019
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад