Программист DLE

Задание для знающих WordPress и установленным BudyPress столкнулся с такой проблемой: когда несколько авторов на сайте, то начинается мешанина между комментариями авторов, т.к. коментарии выпадают все сразу. Задание такое нужно добавить во вкладку комментарии (в админ ...
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ищем программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом.
Для доработки и написания новых модулей. (Новости, недвижимость, Работа итд.)
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