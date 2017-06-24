Доделать ИМ на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Надо доделать ИМ на opencart. Точнее, используя дизайн ИМ поставить новую версию опенкарт, новые модули и кое-что доделать в плане дизайна и техническом плане.

OpenCart
6 лет назад
b_lack
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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