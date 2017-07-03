Доработка WP

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки147 просмотров
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Здравствуйте! 

Что есть?

Готовая к использованию WP тема с полной документацией:

Превью: https://themeforest.net/item/limo-king-limousine-transport-car-hire-theme/13603599

Документациядоступна здесь: http://demo.goodlayers.com/document/limoking/

Просьба предварительно ознакомиться с документацией перед оценкой и публикацией заявки.

Что необходимо?

1.      Активироватьтри языка в WPLM плагине: немецкий, английский, русский;

2.      Создать стартовую страницу из готовых блоков;

3.      Создать страницу «О Компании» из готовых блоков;

4.      Сделать форму заказов;

5.      Кратко объяснить, где редактировать текст.

Детали в ТЗ. 

Пожалуйста, указывайте в заявке цену и сроки.

Спасибо! 

6 лет назад
ekolesnik
Евгений 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mbulygin
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$50
3 дня
Очень старательный исполнитель. Коммуникабельность и оперативность при выполнении работы находится на высоком уровне. Все задачи были очень граммотно и оптимально реализованы. Рекомендую!
Проект прошел на высоком профессиональном уровне, четкие цели и задачи, оплата в срок! Могу смело рекомендовать для сотрудничества.
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