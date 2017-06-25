Требуется установка MailWizz, установка PowerMTA +IP ротатор, 10smtp

Требуется установка MailWizz, установка PowerMTA +IP ротатор, установка 10 smtp серверов: DKIM, SPF, DMARC, A-записи. Сервер, домены, IP мои – скрипты предоставлю – нужна тонкая настройка.

Максимальный Инбокс.

Проверка по mail-tester.com 10/10 ну и на доставку, само собой.

Оплата по выполнению работы либо 50% выполненной работы – 50% оплаты – остальное по полной готовности.

ВНИМАНИЕ – ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО В ОБЪЯВЛЕНИИ.

Никаких разработок сайтов и т.п.

УСЛОВИЯ ТОЛЬКО ТЕ, ЧТО УКАЗАНЫ. Не устраивает – не тратьте свое время.

Указывайте цену, сроки и скайп для связи (только с реальными предложениями)