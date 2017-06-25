Здравствуйте. Требуется сделать ряд правок на сайте. В основном правки по верстке. Сделать правки нужно сегодня.
Требуется установка MailWizz, установка PowerMTA +IP ротатор, 10smtp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установка MailWizz, установка PowerMTA +IP ротатор, установка 10 smtp серверов: DKIM, SPF, DMARC, A-записи. Сервер, домены, IP мои – скрипты предоставлю – нужна тонкая настройка.
Максимальный Инбокс.
Проверка по mail-tester.com 10/10 ну и на доставку, само собой.
Оплата по выполнению работы либо 50% выполненной работы – 50% оплаты – остальное по полной готовности.
ВНИМАНИЕ – ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО В ОБЪЯВЛЕНИИ.
Никаких разработок сайтов и т.п.
УСЛОВИЯ ТОЛЬКО ТЕ, ЧТО УКАЗАНЫ. Не устраивает – не тратьте свое время.
Указывайте цену, сроки и скайп для связи (только с реальными предложениями)
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